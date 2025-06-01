МИД РФ: Лавров обсудил с Рубио планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня

01 июня 2025, 23:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио и обсудил украинский конфликт и планы переговоров с представителями Киева в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.







«Обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года», — передает внешнеполитическое ведомство.