МИД РФ: Лавров обсудил с Рубио планы переговоров с Киевом в Стамбуле 2 июня

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио и обсудил украинский конфликт и планы переговоров с представителями Киева в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.



«Обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года», — передает внешнеполитическое ведомство.

Ранее «Радио 1» сообщало, что глава российскойй делегации на переговорах Владимир Мединский уже прилетел в Стамбул. Вместе с ним РФ будут преставлять замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Иван Мусатов

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