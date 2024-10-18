Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»

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Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил награду до $10 миллионов долларов за информацию о лицах, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом со ссылкой на официальное сообщение программы сообщает РБК. Деньги готовы выплатить за данные, которые помогут идентифицировать или установить местонахождение участников проекта.
По информации департамента, ранее «Рыбарь» якобы финансировался Евгением Пригожиным, а сейчас вмешивается в выборы в США. Ведомство заявляет, что участники проекта через пропагандистские аккаунты в соцсетях под названием «HOLDTHELINE», «STANDWTHTEXAS» и «TEXASvsUSA» продвигаются российские интересы среди населения Соединенных Штатов.
Госдеп обещает заплатить за информацию об участниках проекта, включая основателя и гендиректора ООО «Рыбарь» Михаила Звинчука и креативного директора Валерию Звинчук.
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