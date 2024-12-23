Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию

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Госдепартамент США призвал своих граждан, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть страну. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Также американцев призвали отказаться от поездок в Белоруссию.
При этом не уточняется, по какой причине было сделано такое предупреждение.
Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона сделает всё для обеспечения безопасности Белоруссии.
При этом бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми заявлял, что размещение в республике российских ракетных комплексов «Орешник» станет смертным приговором для Польши.
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При этом не уточняется, по какой причине было сделано такое предупреждение.
Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона сделает всё для обеспечения безопасности Белоруссии.
При этом бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми заявлял, что размещение в республике российских ракетных комплексов «Орешник» станет смертным приговором для Польши.
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Анастасия Чинкова