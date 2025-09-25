Достижения.рф

Граница открыта: Польша возобновила пропуск транспорта из Белоруссии

Польша возобновила пропуск транспорта из Белоруссии через «Брест»
Фото: iStock/konstantin71

Польская сторона открыла границу с Белоруссией, возобновив пропуск транспортных средств через пункт пропуска «Брест». Официальное уведомление от Пограничной стражи Польши поступило белорусскому Госпогранкомитету утром 25 сентября, сообщает агентство БелТА.



Решение о возобновлении работы погранпереходов Варшава приняла после завершения совместных белорусско-российских учений «Запад-2025».

Белорусские таможенные службы усилили работу пунктов пропуска для оперативного оформления транспорта, ожидавшего выезда. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики.

Польша полностью закрыла границу с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября, прекратив движение через все КПП, включая грузовой переход «Кукурыки-Козловичи» и железнодорожные пункты «Кузница Белостоцкая-Гродно», «Семянувка-Свислочь» и «Тересполь-Брест». Премьер-министр Дональд Туск объяснил эти меры проведением учений «Запад-2025».

Елизавета Теодорович

