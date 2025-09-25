Граница открыта: Польша возобновила пропуск транспорта из Белоруссии

25 сентября 2025, 02:33

Польша возобновила пропуск транспорта из Белоруссии через «Брест»

Фото: iStock/konstantin71

Польская сторона открыла границу с Белоруссией, возобновив пропуск транспортных средств через пункт пропуска «Брест». Официальное уведомление от Пограничной стражи Польши поступило белорусскому Госпогранкомитету утром 25 сентября, сообщает агентство БелТА.