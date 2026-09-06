Граждан России хотят лишить избирательного права в Приднестровье
Кишинев обратился к Москве с призывом не открывать избирательные участки на территории Приднестровья для выборов в Госдуму РФ. Местные власти обосновывают свою позицию тем, что этот регион является непризнанным, хотя там проживают сотни тысяч граждан России.
Как сообщает газета «Известия», президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил о намерении создать избирательные участки для местных жителей. По его словам, к предстоящим выборам планируется открыть 17 пунктов для голосования.
Эти планы вызвали резкую реакцию в Кишиневе. Министерство иностранных дел Молдавии отметило, что открытие избирательных участков не было согласовано. Проведение голосования в Приднестровье будет нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, утверждают власти.
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