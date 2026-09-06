Граждан России хотят лишить избирательного права в Приднестровье

06 сентября 2026, 06:32

Власти Молдавии пытаются сорвать российские выборы в Приднестровье

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Кишинев обратился к Москве с призывом не открывать избирательные участки на территории Приднестровья для выборов в Госдуму РФ. Местные власти обосновывают свою позицию тем, что этот регион является непризнанным, хотя там проживают сотни тысяч граждан России.