В Грузии пройдут парламентские выборы

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В субботу, 26 октября, состоятся парламентские выборы, которые повлияют на внешнюю политику Грузии, передает РИА Новости.
Утверждается, что за победу на выборах борются «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против санкций, и оппозиция, поддерживающая сближение Тбилиси с Западом. «Грузинская мечта» позиционирует себя как гарант мира, обещает избежать конфликта с Москвой и выступает за экономическую стабильность.
Оппозиция хочет возобновить переговоры с Европейским союзом и НАТО, которые были приостановлены после принятия закона об иностранных агентах.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет ресурсов, чтобы устроить беспорядки в стране после парламентских выборов.
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Оппозиция хочет возобновить переговоры с Европейским союзом и НАТО, которые были приостановлены после принятия закона об иностранных агентах.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет ресурсов, чтобы устроить беспорядки в стране после парламентских выборов.
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Александр Климов