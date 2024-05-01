Грузинская полиция задержала 63 человека во время протестов у здания парламента

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Во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси правоохранители задержали 63 человека. Шестеро полицейских получили ранения в столкновениях с митингующими.
Об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, граждане были задержаны по 166-й и 173-й статьям — за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах бросали в правоохранителей камни, бутылки и тяжёлые предметы. Шестеро полицейских, получивших ранения, госпитализированы, добавил замминистра.
По его словам, акция приняла полностью насильственный характер. Митингующие совершали противоправные действия, пытаясь заблокировать выходы из здания парламента, где проходило пленарное заседание, а также мешали автомобильному движению на набережной.
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Александр Бойцов