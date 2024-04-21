Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

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Три беспилотника были уничтожены в небе над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Отмечается, что жертвы и пострадавшие отсутствуют. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелась энергетическая инфраструктура. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там подразделения противовоздушной обороны сбили пять украинских военных ударных беспилотников.
В ночь на субботу, 20 апреля, еще шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью и три – над Курской.
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Ранее в Брянской области после падения беспилотника загорелась энергетическая инфраструктура. Инцидент произошел в Выгоничском районе. Там подразделения противовоздушной обороны сбили пять украинских военных ударных беспилотников.
В ночь на субботу, 20 апреля, еще шесть беспилотников были сбиты над Брянской областью и три – над Курской.
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Александр Климов