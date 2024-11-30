Грузинский спецназ выдвинулся к зданию парламента в Тбилиси

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Грузинский спецназ выдвинулся к тбилисскому парламенту, где располагаются сторонники оппозиции, передает РИА Новости.
На площади Свободы было два водомета и десятки омоновцев. До этого силы безопасности использовали слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих с обеих сторон парламента.
Ранее сообщалось о столкновениях между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Силовики используют водометы «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать там дверь.
Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года
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Александр Климов