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Губернатор Развожаев: 9 мая в Севастополе не будет проводиться Парад Победы

Фото: istockphoto/RussieseO

Фото: istockphoto/RussieseO

В этом году в Севастополе решено не проводить военный парад, посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
На аппаратном совещании в городском правительстве он подчеркнул, что это решение согласовано с министерством обороны РФ. Акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-режиме, добавил глава администрации Севастополя. Однако в городе пройдёт множество других праздничных мероприятий, встреч и концертов, подчеркнул Развожаев.

График всех запланированных памятных мероприятий направляется организаторам, но обнародоваться эти сведения не будут. Известно лишь, что запланировано возложение цветов к монументам воинской славы и праздничные концерты.

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#севастополь
Песков: встреча Путина и Трампа необходима
Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима
05 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходима, но это требует усилий на разных экспертных уровнях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«<…> такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются», — сказал Песков.
Ранее Дональд Трамп сообщил NBC, что лидеры Европейского союза попросили его позвонить Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине.

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Воссоздана речь Рузвельта о роли СССР в уничтожении нацистов

Губернатор Развожаев: 9 мая в Севастополе не будет проводиться Парад Победы
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Воссоздана речь Рузвельта о роли СССР в уничтожении нацистов
Нейросети воссоздали речь Рузвельта о роли СССР в борьбе с фашизмом
05 мая 2025, 12:59

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году получило современное обновление.
RT с помощью нейросетей воссоздал речь главы Белого дома. В своей речи Рузвельт отметил вклад СССР в войне против фашисткой Германии. Глава США тогда заявил, что советские войска уничтожили больше всех нацистов, чем все остальные союзники, вместе взятые.

Ранее нынешний президент США Дональд Трам заявил о решающем вкладе американцев в победе над фашизмом. По его мнению, именно они внесли наибольший вклад в разгром нацизма. Трамп также считает, что страна одержала главную победу и в Первой мировой войне. Напомним, Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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Трамп: Россия стремится к контролю над всей территорией Украины
05 мая 2025, 11:38

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Россия намеревается получить всю украинскую территорию. Так считает президент США Дональд Трамп.
Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Им не нужен тот кусок территории, который они сейчас держат под контролем. Россия хочет всю Украину. Если бы не я, они бы продолжали», — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что намерение США состоит в мирном соглашении, на которое пойдут Россия и Украины. По его словам, обе стороны «довольно близки» к этому.

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что Россия не будет пытаться «захватить всю Украину» из уважения к нему.

В марте президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не претендовала на «чужое», однако не намерена отдавать «свое».

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#сша
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Рогозин обвинил Чубайса в организации информационной кампании против него
Сенатор Дмитрий Рогозин обвинил Чубайса в проплаченной клевете
05 мая 2025, 10:07

Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обвинил Анатолия Чубайса в организации информационной кампании против него. Бывший глава «Роскосмоса» заявил, что проплаченная кампания прошла в 2014 году.
Как отметил Рогозин, в акции против него участвовал еще один заказчик, который по своему статусу превосходил Чубайса.

«Понятно, что он имел прямое отношение и интерес к первой кампании диффамации, но заказывать и проплачивать откровенную и подсудную клевету на вице-премьера Правительства и руководителя госкорпорации «Роскосмос»?.. Какую же абсолютную безнаказанность и неуязвимость нужно было ему ощущать всё это время, чтоб он чувствовал себя настолько неприкасаемым?!» — написал Рогозин.
В начале мая Рогозин назвал Чубайса врагом России. Сенатор сделал такое заявление после того, как стало известно, что Чубайс входит в число организаторов «Центра российских исследований» (ЦРС), который функционирует в Израиле.

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#роскосмос
#политика
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Кандидат от правящей коалиции Румынии Антонеску признал поражение в первом туре выборов
Крин Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов в Румынии
05 мая 2025, 09:16

Фото: istockphoto/roibu

Кандидат от правящей коалиции Румынии Крин Антонеску признал своё поражение в первом туре выборов на пост главы государства. По предварительным данным, он уступает кандидату от оппозиции Джеордже Симиону и мэру Бухареста Никушору Дану.
Выборы президента Румынии прошли в воскресенье 4 мая, они проводятся раз в пять лет. После подсчёта 98,22% голосов стало понятно, что Антонеску может не пройти во второй тур — со второго места его потеснил глава администрации румынской столицы Дан, набравший 20,74% голосов избирателей, сообщает портал Hotnews. У кандидата от правящей коалиции 20,54% голосов и разрыв продолжает увеличиваться.

Лидирует с большим отрывом лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион. За него свои голоса отдали 40,28% избирателей. Симион является противником ЕС и выступает против поддержки Киева в украинском конфликте.

Второй тур президентских выборов в Румынии пройдёт 18 мая. Для победы в нём одному из кандидатов на пост президента достаточно будет набрать простое большинство голосов избирателей.

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