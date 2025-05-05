Губернатор Развожаев: 9 мая в Севастополе не будет проводиться Парад Победы

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В этом году в Севастополе решено не проводить военный парад, посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
На аппаратном совещании в городском правительстве он подчеркнул, что это решение согласовано с министерством обороны РФ. Акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-режиме, добавил глава администрации Севастополя. Однако в городе пройдёт множество других праздничных мероприятий, встреч и концертов, подчеркнул Развожаев.
График всех запланированных памятных мероприятий направляется организаторам, но обнародоваться эти сведения не будут. Известно лишь, что запланировано возложение цветов к монументам воинской славы и праздничные концерты.
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График всех запланированных памятных мероприятий направляется организаторам, но обнародоваться эти сведения не будут. Известно лишь, что запланировано возложение цветов к монументам воинской славы и праздничные концерты.
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Александр Бойцов