ГУР Украины нанесло удар по российской авиабазе в Сирии

Фото: istockphoto / allanswart
Агентство РБК-Украина сообщает, что, по информации источника в украинских спецслужбах, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществило атаку на российскую авиабазу в Сирии, сообщили в РИА Новости.
«По информации источника, в конце июля ГУР якобы провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром «Кувейрес» российской армии, расположенный к востоку от города Алеппо. Утверждается, что боевики ГУР из группировки «Химик» поразили российскую систему радиоэлектронной борьбы и другие цели с помощью беспилотников», — сообщили в издании.
28 июля колонна бойцов частной военной компании «Вагнер» и правительственных войск Мали попала в засаду повстанцев-туарегов, в результате чего несколько человек были взяты в плен. Туареги заявили, что разгромили всю колонну и повредили вертолет, который потерпел крушение в городе Кидаль.
29 июля группа «Вагнер» опубликовала заявление по этой ситуации. Также стало известно, что все бойцы ЧВК «Вагнер», взятые в плен туарегами во время разгрома их колонны в Мали, были выкуплены.
Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о причастности ведомства к атаке на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали.
Читайте также:
Грузия лишилась помощи от США
Иран ответит на убийство Хании спецоперациями
Польша разместит механизированную бригаду у белорусской границы
Мира Полтева