Гурьянова объяснила вброс о смерти Карла III попыткой отвлечь от выборов в РФ

Фото: РИА Новости/Грант Хачатрян
Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что информационный вброс о смерти короля Великобритании Карла III, который оказался фейком, был спланирован Западом специально для того, чтобы отвлечь внимание общественности от выборов президента в России.
По её словам, коллективный Запад понимал, что на выборах народ поддержит кандидатуру действующего президента России Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что короля Великобритании Карла III впервые заметили на публике после слухов о его смерти. Отмечается, что снимки были сделаны утром 19 марта. Короля сфотографировали через стекло автомобиля.
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«Вброс о смерти Карла III — это попытка переключить мировое внимание от выборов в России. Коллективный запад не хочет, чтобы их избиратель видел, как на самом деле могут любить президента страны», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.
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Мелисса Тимофеева