ХАМАС опубликовал видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками

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Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе. Об этом информирует РИА Новости.
Дата и место съемки не разглашаются. На указанной видеозаписи шестеро человек называют свои имена по очереди. Помимо этого, среди них находится гражданин России Александр Лобанов.
Кроме того, сообщается, что в ближайшие часы будут опубликованы их последние слова. Позднее движением было опубликовано обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми, которая призывала прекратить бомбардировку Сектор Газа.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов и 23-летний гражданин США Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ считают, что эти шесть заложников были убиты ХАМАС незадолго до обнаружения их тел в субботу вечером.
Ранее сообщалось, что посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии гражданина РФ Александра Труфанова, который находится в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа.
Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его бабушка, невеста и мать были освобождены раньше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, сообщается, что в ближайшие часы будут опубликованы их последние слова. Позднее движением было опубликовано обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми, которая призывала прекратить бомбардировку Сектор Газа.
В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов и 23-летний гражданин США Гирш Гольдберг-Полин. В ЦАХАЛ считают, что эти шесть заложников были убиты ХАМАС незадолго до обнаружения их тел в субботу вечером.
Ранее сообщалось, что посольство Израиля в Москве не располагает информацией о состоянии гражданина РФ Александра Труфанова, который находится в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа.
Александр Труфанов был похищен вместе со своей семьей 7 октября 2023 года, а его бабушка, невеста и мать были освобождены раньше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова