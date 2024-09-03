Европейский союз (ЕС) направлен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и не проявляет готовности к мирному урегулированию. Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Сегодня абсолютно все заявления и действия евробюрократии направлены на дальнейшую эскалацию напряженности с Россией, включая подготовку к прямому вооруженному конфликту», — подчеркнул Логвинов в интервью «Ленте.ру».



Дипломат отметил, что Брюссель сейчас «одержим» гибридным противостоянием с Москвой, однако страны ЕС предпочитают избегать непосредственного участия в боевых действиях, стремясь воевать «до последнего украинца». Он также напомнил, что президент России Владимир Путин представил подход к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса еще в июне 2024 года.Ранее глава Еврокомиссиизаявила, что мирные переговоры могут привести к подчинению Украины России, считая их способом поражения Киева.