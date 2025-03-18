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ХАМАС: решение Израиля вернуться к войне означает смертный приговор заложникам

Фото: iStock/Yuliia Bukovska

Фото: iStock/Yuliia Bukovska

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа означает смертный приговор заложникам. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.
«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации и вынесении им смертного приговора», — заявил представитель ХАМАС.

Израильская армия возобновила операцию в секторе Газа против группировки Хамас в ночь на 18 марта. По словам Нетаньяху, решение принято из-за отказа представителей движения освободить заложников и продлить режим прекращения огня.

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Нетаньяху: Израиль начал удары по сектору Газа за отказ освободить заложников
18 марта 2025, 06:38

Фото: iStock/CatEyePerspective

По словам премьер—министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна возобновила боевые действия в секторе Газа в ночь на 18 марта за отказ палестинского движения ХАМАС освободить заложников и продлить режим прекращения огня. Об этом сообщила канцелярия премьера.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших похищенных и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и от посредников», — передает текст сообщения канцелярии РИА Новости.

На данный момент израильская армия наносит удары по всем объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что теперь страна будет действовать против палестинской группировки с нарастающей военной силой. Официальное перемирие между сторонами завершилось 1 марта.

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Bloomberg: Британия и ЕС обсудят конфискацию замороженных активов РФ
18 марта 2025, 06:24

Фото: iStock/emarto

На встрече 18 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас обсудят конфискацию замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.
Стороны проведут диалог о том, как именно можно обеспечить правильное юридическое и финансовое основание для изъятия замороженных активов России. При этом ранее Financial Times сообщало о возросшем интересе иностранных инвесторов к российским облигациям. Поводом для этого стало ожидание того, что американский президент Дональд Трамп ослабит санкции в отношении РФ.

Французский лидер Эммануэль Макрон уже поручал своему правительству рассмотреть возможные последствия изъятия российских активов. Сейчас в республике находится 230 миллиардов евро, принадлежащих РФ.

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Израильский обстрел сектора Газа во вторник привел к гибели свыше 200 человек
18 марта 2025, 06:08

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Более 200 человек погибли в результате массового обстрела сектора Газа со стороны Израиля в ночь на 18 марта. Об этом власти анклава рассказали каналу Al Aqsa.
«Более 200 погибших в результате обстрелов оккупацией различных районов сектора», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 18 марта Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа. О решении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху возобновить операцию против членов ХАМАС сообщило издание Axios.

Как оказалось, Израиль заранее предупредил США о намерении возобновить боевые действия в секторе Газа. С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня.

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PRESS TV: из-за ударов Израиля по сектору Газа погибло до 130 человек
18 марта 2025, 05:30

Фото: iStock/chameleonseye

В ночь на 18 марта из-за массированных ударов Израиля по сектору Газа погибло до 130 человек. Об этом сообщает PRESS TV.
В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа. ЦАХАЛ нанес массированные авиаудары по объектам ХАМАС. Как оказалось, Израиль заранее уведомил США о возобновлении операции в секторе Газа.

Из-за нанесения ударов движение ХАМАС заявило, что тем самым Израиль подвергает заложников опасности и обрекает их на «неизвестную судьбу».

С 19 января по 1 марта между сторонами действовал режим прекращения огня. Во время этого страны обменивали израильских заложников на палестинских заключенных.

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Трамп лишил сына и дочь Байдена охраны со стороны Секретной службы
18 марта 2025, 04:13

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel

Президент США Дональд Трамп лишил детей экс-главы государства Джо Байдена охраны со стороны Секретной службы. Об этом нынешний американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Хантер Байден пользовался защитой Секретной службы в течение длительного периода времени, и все это оплачивалось налогоплательщиками Соединенных Штатов. В этой группе целых 18 человек, что просто смешно!.. Аналогичным образом, Эшли Байден, у которой 13 агентов, будет исключена из списка» ,— заявляет Трамп.

Согласно американскому законодательству, бывшие президенты и их супруги на протяжении всей жизни охраняются Секретной службой. При этом ближайшим родственникам экс-лидеров страны, которым старше 16 лет, защита не предоставляется.

Ранее Трамп назвал недействительными указы Байдена о помиловании.

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