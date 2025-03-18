ХАМАС: решение Израиля вернуться к войне означает смертный приговор заложникам

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Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа означает смертный приговор заложникам. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.
«Решение Нетаньяху о возвращении к войне — это решение о принесении в жертву пленных оккупации и вынесении им смертного приговора», — заявил представитель ХАМАС.
Израильская армия возобновила операцию в секторе Газа против группировки Хамас в ночь на 18 марта. По словам Нетаньяху, решение принято из-за отказа представителей движения освободить заложников и продлить режим прекращения огня.
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Иван Мусатов