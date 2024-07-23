Харрис набрала необходимое для выдвижение на выборы количество голосов

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Вице-президент США Камала Харрис набрала необходимое количество голосов для выдвижения на пост президента, передает агентство Associated Press (AP).
Уточняется, что Харрис получила 2471 голос от демократов. Для выдвижения на пост президента США достаточно поддержки 1 976 однопартийцев.
В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Александр Климов