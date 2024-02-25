Хейли поздравила Трампа с победой в Южной Каролине, но продолжает сопротивление

Фото: официальный сайт Никки Хейли
Республиканка Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Южной Каролине, губернатором которой она ранее была. Как сообщает РИА Новости, политик подчеркнула, что не выйдет из предвыборной гонки, несмотря на поражение. После подсчета 50% голосов на предварительных выборах в штате у Трампа 59,6%, в то время как у Хейли — 39,7%.
«Ранее на этой неделе я сказала, что независимо от того, что произойдет в Южной Каролине, я продолжу баллотироваться в президенты.
Я женщина слова. Я не откажусь от этой борьбы, когда большинство американцев не одобряют как Дональда Трампа, так и Джо Байдена. <...> Мы не можем позволить себе еще четыре года неудач Байдена или отсутствия концентрации у Трампа. <...> Один из них называет своих сограждан-американцев фашистами. Другой называет своих сограждан-американцев паразитами. Они борются не за будущее нашей страны. Они требуют, чтобы мы сражались друг с другом», — заявила Хейли в обращении, которое уже опубликовано на её сайте.
После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».
Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.
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Артем Путинцев