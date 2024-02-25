Трамп заявил о победе с рекордным результатом на родине главной соперницы

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Экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что с рекордным результатом побеждает на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина, губернатором которого ранее была его главная (и на сей день) единственная соперница в борьбе за номинацию Никки Хейли. Об этом 25 февраля со ссылкой на американские телеканалы сообщает РИА Новости.
CNN сообщает, что экс-президент лидирует на праймериз в Южной Каролине с 66,8%; по версии FOX, у Трампа сейчас в кармане 63,5% голосов избирателей. В результате еспубликанец выиграет голоса минимум 29 делегатов штата, как следует из опросов Еdison Research Projection, которые приводит, в свою очередь, агентство Reuters.
После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».
Десантис, считавшийся главным соперником Трампа со стороны республиканцев, снялся с выборов после того, как экс-президент одержал победу в штате Айова, набрав в ходе предварительных выборов (кокусов) около 51% голосов избирателей.
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После того как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в выборах в пользу Трампа, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться в президенты США в 2024 году остались «один мужчина и одна леди».
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Артем Путинцев