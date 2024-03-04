Хейли впервые побеждает на праймериз республиканцев в США

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Бывший постоянный представитель при ООН Никки Хейли впервые побеждает на первичных выборах республиканцев в Соединенных Штатах в текущем электоральном цикле.
Удачным для Хейли стали праймериз в столичном округе Колумбия.
Ее победу там по итогам обработки порядка 99% бюллетеней прогнозируют ведущие американские СМИ: агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. Согласно подсчетам, Хейли набирает в Колумбии около 63%, а ее соперник — республиканец Дональд Трамп — около 33%.
Трамп выиграл несколько этапов праймериз, что вынудило его оппонентов выйти из гонки. Фактически, на данный момент конкуренцию ему составляет только Хейли.
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Ее победу там по итогам обработки порядка 99% бюллетеней прогнозируют ведущие американские СМИ: агентство Associated Press, газеты The Washington Post и The New York Times, телеканалы ABC и CNN. Согласно подсчетам, Хейли набирает в Колумбии около 63%, а ее соперник — республиканец Дональд Трамп — около 33%.
Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. Действующий глава гсоударства демократ Джо Байден будет добиваться переизбрания.
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Ювелина Бернст