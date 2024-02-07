На праймериз в Неваде графа «против всех» обошла по популярности Никки Хейли

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На праймериз (внутрипартийные выборы - прим. ред.) в штате Невада после обработки 50% бюллетеней бывший постоянный представитель США в ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли набирает 33,4% голосов. Графу «против всех» предпочли 60,3% избирателей.
Ранее бывший и, возможно, будущий американский президент призывал однопартийцев полностью игнорировать праймериз в этом штате. Однако большинство соратников Трампа по партии рекомендовали выбирать графу «против всех». Таким образом, главная интрига внутрипартийных выборов заключалась в том, сумеет ли Хейли обойти по популярности эту графу. Очевидно, что женщина-политик проиграла эту гонку с большим отставанием.
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Александр Бойцов