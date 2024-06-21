Херш: демократы могут поменять Байдена при проигрыше им первых дебатов Трампу

Фото: РИА Новости/Срингер
Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена демократы могут поменять, как претендента на пост руководителя страны при проигрыше им дебатов бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем материале, опубликованном в личном блоге на Substack, заявил журналист Сеймур Херш.
Он отметил, что, если Байден плохо себя покажет, то с ним и советниками его семьи могут договориться.
Если указанный сценарий произойдет, то кандидатом в президенты США могут выбрать калифорнийского губернатора Гэвина Ньюса или руководителя штата Иллинойс Джея Притцкера.
Херш добавил, что с ним говорил старый друг Байдена, признаваясь, что внутри партии уже идут такие разговоры.
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«Он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех», – написал Херш.
Если указанный сценарий произойдет, то кандидатом в президенты США могут выбрать калифорнийского губернатора Гэвина Ньюса или руководителя штата Иллинойс Джея Притцкера.
Херш добавил, что с ним говорил старый друг Байдена, признаваясь, что внутри партии уже идут такие разговоры.
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Никита Кротов