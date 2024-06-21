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Херш: демократы могут поменять Байдена при проигрыше им первых дебатов Трампу

21 июня 2024, 21:53
Фото: РИА Новости/Срингер

Фото: РИА Новости/Срингер

Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена демократы могут поменять, как претендента на пост руководителя страны при проигрыше им дебатов бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем материале, опубликованном в личном блоге на Substack, заявил журналист Сеймур Херш.
Он отметил, что, если Байден плохо себя покажет, то с ним и советниками его семьи могут договориться.

«Он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех», – написал Херш.



Если указанный сценарий произойдет, то кандидатом в президенты США могут выбрать калифорнийского губернатора Гэвина Ньюса или руководителя штата Иллинойс Джея Притцкера.

Херш добавил, что с ним говорил старый друг Байдена, признаваясь, что внутри партии уже идут такие разговоры.

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#мир
#сша
#джозеф байден
#выборы
#новости
Социальная газификация с начала года охватила 6 тыс. подмосковных домов
21 июня 2024, 21:34

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Московской области с начала года по программе социальной газификации к централизованному газоснабжению подключили 6 тыс. домов. Для этого построено 60 км новых газопроводов, а до конца года положат ещё 800 км, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Всего за время действия президентского проекта газом обеспечены дома 315 тыс. жителей региона. Программа социальной газификации Подмосковья стала самым масштабным проектом в России
«Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тыс. домовладений. Сейчас мы уже выполнили пуск газа в 52,7 тыс. домов. В этом году планируем 20 тыс. пусков. Это значит, что ещё 60 тыс. жителей получат тепло в дома», – отметил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Социальная газификация – бессрочный проект, который действует в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов региона. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.

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#минэнерго мо
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Да или нет: эксперт ответил, согласится ли Россия на новый ядерный договор с США
Политолог Маркелов: РФ согласится подписать ядерный договор с США при интересе
21 июня 2024, 19:20

Фото: istockphoto/IG_Royal

Россия может подписать новый договор о ядерном вооружении с США, если документ будет ей интересен, то есть будет отвечать российской концепции и идеологии в XXI веке.
Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Маркелов. По словам эксперта, чтобы Россия подписала договор, он должен давать возможность развиваться, а также вести дружбу с тем, с кем российская сторона хочет это делать и не лишать ее самостоятельности. Таким образом, если соглашение укрепит концепцию мировой многополярности, и это будет прописано, то Россия подпишет его.

«Если договор не удовлетворит наши интересы, то Россия не будет ничего подписывать. И тогда каждый будет использовать свое влияние на ту часть земного шара, на которую он может влиять», – сказал Маркелов.

По мнению политолога Юрия Светова, реализация такого соглашения сейчас невозможна, ведь страны фактически являются соперниками, учитывая ситуацию на Украине. Кроме того, при помощи этого договора, считает Светов, Штаты хотят «связать по рукам» Россию, приостановив ее ядерный потенциал.

«Президент РФ в ходе визита во Вьетнам подчеркнул, что стоит угроза государственности России, потому что американцы давят по всем фронтам», – сказал Светов.

Новый договор о ядерном оружии нужен США только для того, чтобы показать своим партнерам, что они держат ситуацию под контролем, являются «хранителями некоего мира» на Земле.

Сейчас Китаю, РФ и США, как мировым державам, нужно давать друг другу сигналы, сдерживающие от использования ядерного оружия. Американская сторона просто хочет сыграть на опережение, чтобы потом диктовать условия всему миру.

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На западе рассказали, какой шаг Путина стал для США катастрофой
#мир
#россия
#сша
#европа
#китай
#ядерное оружие
#договор
#новости
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Путин заявил о готовности обсудить с НАТО систему безопасности в Евразии
Путин заявил о готовности РФ обсуждать безопасность со странами НАТО
21 июня 2024, 19:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава российского государства отметил, что обсуждение будет возможно в том случае, когда страны Североатлантического альянса будут к этому готовы. Путин подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, а также создать систему институтов, механизмов и договоренностей по данному вопросу.

Российский лидер заключил, что в сегодняшней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но все может измениться, если получится сформировать надежную систему безопасности.

Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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#сша
#соглашение
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#регионы
#лидер
#путин
#рф
#дснв
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Песков объяснил решение Путина подарить Ким Чен Ыну ещё один Aurus
Песков назвал подаренный Путиным Ким Чен Ыну Aurus недорогим подарком
21 июня 2024, 18:39

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подарок Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
Напомним, речь идет об автомобиле Aurus.

Спикер Кремля назвал подарок необходимым для использования главой КНДР. По его словам, подаренный автомобиль на «короткой базе» и подобные презенты имеют прикладное значение.

Песков также добавил, что для КНДР, которая является непосредственно соседом России, это «не дорогой подарок».

В свою очередь, Ким Чен Ын преподнес в качестве подарка Владимиру Путину собак породы пхунсан. Пресс-секретарь президента России сообщил, что питомцам еще предстоит дать клички. Он также добавил, что собаки еще не прибыли в Россию.

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#россия
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#рф
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На западе рассказали, какой шаг Путина стал для США катастрофой
Меркурис: визит Путина в Корею и Вьетнам превратился в катастрофу для США
21 июня 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам стал для США катастрофой. Такое заявление на YouTube-канале Duran сделал эксперт из Великобритании Александр Меркурис. По мнению аналитика, Штаты ставили перед собой одну важную задачу, а именно, не допустить, чтобы Россия и Северная Корея сблизились.
«Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть… Именно это происходит, когда ты не ведешь дипломатию, а придерживаешься политики вооруженных конфликтов и войн, желая наложить санкции на всех», – сказал Меркурис.

Он назвал прошедшую неделю «катастрофической» для американской внешней политики, потому что саммит в Бюргенштоке провалился, а на Ближнем Востоке свое развитие продолжает кризис, выходящий из-под контроля Вашингтона.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Северную Корею стала для США сигналом, что РФ стремительно укрепляет партнерские связи.

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#россия
#кндр
#сша
#владимир путин
#новости
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В Киеве нелегитимность Зеленского может привести к мятежу
Олег Соскин: у украинского народа идет отторжение власти
21 июня 2024, 18:22

Фото: IStock/Kutredrig

На Украине растет риск открытого неповиновения украинскому режиму, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka.
«Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак постоянно проводят социологические опросы, в том числе закрытые, которые показывают низкие рейтинги Зеленского и спецслужб, а также стремление украинцев к переговорам», — отметил Соскин.

По мнению экс-советника, президента Украины могут заменить на посла государства в Великобритании Валерия Залужного. Он объясняет это единственным шансом для украинцев начать мирные переговоры с Россией.

Ранее в ходе опроса общественного мнения Киевским социологическим институтом выяснилось, что уровень доверия граждан к Владимиру Зеленскому с 2022 года упал с 90 до 55 процентов.

В конце мая на официальном сайте Зеленского появилась петиция с призывом отправить его на фронт, в связи с истечением срока президентских полномочий и утраты легитимности.

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#всу
#зеленский
#переговоры
#выборы
#президент
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Премьер Венгрии Орбан публично унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен
Орбан обозвал фон дер Ляйен прислужницей на фоне главы крупнейшей фракции ЕС
21 июня 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Венгерский премьер Виктор Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен девочкой-прислужницей, сравнивая ее с давним противником Венгрии Манфредом Вебером. Слова Орбана передает радиостанция Kossuth.
«Манфред Вебер - старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен - девочка-прислужница», – сказал Орбан.

По словам премьера, Вебер еще в 2018 году хотел, чтобы Будапешт был лишен права голоса и даже запустил для этого процедуру. Тогда Партия Виктора Орбана не дала Веберу занять пост председателя Еврокомиссии.

Орбан подчеркнул, что именно из-за действий Вебера брюссельская политика испортилась, став ошибочной. Премьер Венгрии подытожил, говоря о сегодняшней партии Вебера, что в нее входят желающие втянуть в войну Европу и не скрывая об этом говорят. Причем втянуть хотят ускоренными темпами.

До этого Орбан выступил с критикой ФРГ, заявив, что за последнее десятилетие страна перестала быть примером для подражания.

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#мир
#венгрия
#евросоюз
#виктор орбан
#новости
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В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ
21 июня 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

На сентябрьских выборах в советы депутатов в Московской области будет использоваться дистанционное электронное голосование. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Одной из тем обсуждения на заседании комиссии стало использование ДЭГ на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований Московской области. Было принято решение провести дистанционное электронное голосование с 8 часов 6 сентября до 20 часов 8 сентября. Для этого надлежит использовать Государственную автоматизированную систему «Выборы» и Единый портал государственных услуг», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Дистанционное электронное голосование поможет большему количеству людей вне зависимости от места и обстоятельств воспользоваться активным избирательным правом. Решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября.

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#выборы
#муниципалитеты
#московская область
#подмосковье
#единый день голосования
#дэг
#голосование
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Уголовное дело против Виталия Гогунского завели на Украине
СБУ открыла дело против артиста Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале «Универ»
21 июня 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Уголовное дело против актера Виталия Гогунского завели на Украине. Как сообщает в социальных сетях Служба безопасности Украины (СБУ), исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» обвиняется в поддержке спецоперации на Украине.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ», – сказано в публикации украинских силовиков.

Уголовные дела заведены по статьям о распространении материалов, призывающих изменить украинские границы, а также о коллаборационной деятельности и пропаганде войны. По законам республики, Гогунскому грозит тюремный срок в 12 лет лишения свободы. Обвинение направлено в суд.

До этого СБУ не единожды заочно обвиняла российских представителей, но это не вызвало никаких последствий.

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