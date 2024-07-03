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В Европе спрогнозировали исход конфликта на Украине

Guardian: в переговоры с РФ сочли наиболее вероятным исходом ситуации на Украине
03 июля 2024, 02:20
Фото: istockphoto/ffikretow

Фото: istockphoto/ffikretow

Согласно результатам крупного опроса, европейские страны считают более вероятным исходом конфликта на Украине достижение договоренности с Москвой, а не победу Киева. Об этом пишет британская газета Guardian.
Опрос был проведен в 15 странах среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года, в том числе на Украине. Большинство жителей Греции, Италии и Болгарии считают плохой идеей увеличение поставок оружия на Украину. Лишь в Эстонии большинство опрошенных выразили уверенность в безоговорочной победе Киева в конфликте.

Ранее президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, почему Украину не хотят приглашать в НАТО
Telegraph: Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране
03 июля 2024, 02:36

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Об этом информирует британская газета Telegraph.
«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», — говорится в публикации.

Сообщается, что позиция альянса будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО. Подписано оно будет на саммите в Вашингтоне. Альян просит Киев совершить дополнительные шаги, прежде чем переговоры о вступлении продвинутся.

Президент США Джо Байден может заблокировать вступление Украины в НАТО из-за своих предвыборных опасений. В статье Business Insider говорится, что Байден стремится убедить американцев, что Соединенные Штаты не вовлечены в конфликт, чтобы не снизить свои шансы на переизбрание. Он фактически отказал Киеву в поддержке заявки на вступление в альянс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белый дом: Президент США Байден не страдает деменцией или болезнью Альцгеймера
03 июля 2024, 02:00

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями. Об этом она заявила на брифинге.
«У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – ответила Карин Жан-Пьер на вопрос одного из журналистов.
Ранее Байден признал, что его дебаты с Трампом прошли не самым успешным образом и прокомментировал свое выступление.

«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю – я знаю, как говорить правду!» – объявил президент США.
За несколько дней до этого Байден спутал Италию и Францию во время мероприятия по сбору денег на свою кампанию по переизбранию. После этого он повторил оговорку, что его сын погиб в Ираке, хотя тот умер от онкологии после возвращения в США из военной поездки.

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Аргентина не получала документов на экстрадицию россиянина Чуркина на Украину
03 июля 2024, 01:46

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Украина не предоставила Аргентине документов и необходимых объяснений для экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, в связи с чем суд может отказать в процедуре. Об этом со ссылкой на адвоката Кристиан Рубилар сообщили РИА Новости.
«Срок давно истек, и Украина не может объяснить, почему считает себя компетентной судить его. Предсказуемо, что судья откажет в экстрадиции», – процитировали в издании слова адвоката.
Рубилар считает, что технически заявление Украины – это не экстрадиция, а реституция беглого военнопленного, потому суд и прокуратура ждут от Киева объяснений в чем обвиняют россиянина, является ли его поступок преступлением и почему она компетентна его судить.

Отмечается, что 30 января полиция Аргентины задержала россиянина Игоря Чуркина по запросу от Украины, где его обвиняют по статье 383 УК за заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

По данным издания, Чуркин попросил предоставить политическое убежище в Аргентине, что помешает процедуре экстрадиции, а также подал документы на гражданство Аргентины, так как в этой стране у него родилась дочь.

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#прокуратура
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#украина
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Пентагон заключил контракт на производство ракет ATACMS Польше, Латвии и Литве
03 июля 2024, 01:35

Фото: istockphoto / vadimrysev

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет ATACMS для ряда стран, включая Латвию, Польшу, Литву и Эстонию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Сообщается, что корпорация получила контракт в 226 миллионов 850 000 долларов на поставку управляемых ракет и пусковой установки ATACMS. Производство будет вестись из бюджета. Их планируют поставить Латвии, Эстонии, Литве, Польше и Марокко.

Ранее сообщалось, что американское военное ведомство заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма соглашения составляет 861,3 миллиона долларов. Ориентировочная дата исполнения — не позднее 31 мая 2026 года.

Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров.

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#ракета
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#ракеты
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Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии
Посол Келин: Россия и Британия обсудили создание общей архитектуры безопасности
03 июля 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британские и российские дипломаты обсудили вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в ближайшие годы произойдет два серьезных урегулирования. Первое связано с Украиной, а второе будет представлять более широкую организацию безопасности на Евразийском континенте. Он добавил, что это расплывчатая идея, однако работы по ней уже начинают вести.

«По крайней мере разговор начался. Мы уже говорили с некоторыми столицами. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями МИД на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я полностью понимаю», — поделился он.

Посол добавил, что евроатлантическая система безопасности «не сработала». Поэтому необходима более широкая сделка. Думать нужно, что будет «через 5 — 15 лет», заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать. По его словам, у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать.

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#владимир путин
#президент
#мид
#мнение
#посол
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В ГД прокомментировали отказ Киева от предложения Орбана
Депутат Шеремет назвал ожидаемым отказ Киева от предложения Орбана о перемирии
03 июля 2024, 00:52

Фото: istock / Oleg Elkov

Отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым. Об этом сказал депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. Он заявлял, что венгерская сторона никого не поддерживает. Она хочет достичь мира.

На пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер попросил украинского лидера рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Зеленский ответил, что страна будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.

По словам депутата, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент. Однако своей поездкой в Киев он потерял время.

«Реакция киевского режима ожидаема. Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон, настоящий агрессор сидит именно там», — высказал Шеремет свою позицию в беседе с РИА Новости.

Он заявил, что решения по Украине принимаются на другом континенте, а Зеленский просто сидит на крючке.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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Приговор Трампу за выплату 130 тысяч долларов порноактрисе перенесли на сентябрь
03 июля 2024, 00:13

Фото: сайт Дональда Трампа

Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в подделке деловых документов для сокрытия выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе, перенесли на сентябрь 2024 года. Об этом сообщили в суде.
Как отмечается в постановлении госоргана, изначально приговор был назначен на 11 июля. Однако связи с перерывом до 18 сентября, объявление наказания переносится.

Ранее присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам в деле о подделке деловых документов для сокрытия выплат двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниэлс. Максимально возможное наказание по ним – 136 лет лишения свободы.

Обвинение считает, что юрист Трампа Майкл Коэн перед победой республиканца на выборах в 2016 году заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов. Деньги якобы предназначались за молчание о ее связи с Трампом в 2006 году.

Трамп, в свою очередь, отрицает заявления порноактрисы и отвергает все обвинения в свой адрес, указывая на то, что уголовное преследование обусловлено попытками выбить его из президентской гонки в 2024 году.

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#деньги
#юрист
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#наказание
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Стало известно, когда примут решение о локальном запрете никаба
Муфтий Салимов: решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров
03 июля 2024, 00:02

Фото: istock/ Alexey Emelyanov

Решение о запрете никаба вынесут после приведения примеров случаев запрета, которые прописаны в шариате. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что после детального анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не нашел оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности сообщалось, что может быть введён локальный запрет на ношение головного убора.

Салимов в своем Telegram-канале написал, что все очень сильно ждали фетву, и это ожидание стало причиной невнимательного прочтения текста. Он отметил, что некоторые паблики не уловили суть последней публикации о фетве.

Заместитель муфтия республики заявил, что отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Конечное решение о локальном запрете головного убора будет принято согласно этой информации.

Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.

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Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит оснований для общего запрета никаба
#запрет
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Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит оснований для общего запрета никаба
02 июля 2024, 23:26

Фото: iStock/SeanWang

Отдел фетв при муфтияте Дагестана не видит достаточных оснований для запрета никаба. Об этом сообщает пресс-служба муфтията Дагестана.
Вчера, 1 июля, Муфтий республики Ахмед Абдулаев заявил, что в Дагестане на днях планируется принять фетву о запрете ношения никаба.

После детального анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв не нашел оснований для вынесения решения о всеобщем запрете головного убора. Однако отмечается, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на его ношение.

После произошедших терактов против ношения никаба высказался глава Республики Сергей Меликов. Он отметил, что никаб не свойственен народам Кавказа и представляет собой угрозу безопасности.

Никаб — это женский головной убор, который скрывает лицо, за исключением глаз. Как правило, черного цвета. Появился он еще в доисламские времена, однако сейчас его носят исключительно мусульманки.

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