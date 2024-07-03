В Европе спрогнозировали исход конфликта на Украине

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Согласно результатам крупного опроса, европейские страны считают более вероятным исходом конфликта на Украине достижение договоренности с Москвой, а не победу Киева. Об этом пишет британская газета Guardian.
Опрос был проведен в 15 странах среди 19 566 человек в первой половине мая 2024 года, в том числе на Украине. Большинство жителей Греции, Италии и Болгарии считают плохой идеей увеличение поставок оружия на Украину. Лишь в Эстонии большинство опрошенных выразили уверенность в безоговорочной победе Киева в конфликте.
Ранее президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее президент России Владимир Путин перечислил условия для начала мирного процесса: полный вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официальное заявление Киева о неприсоединении Украины к НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова