Хинштейн занял пост губернатора Курской области

21 сентября 2025, 15:00

Александр Хинштейн (Фото: Телеграм/Hinshtein)

Александр Хинштейн, набравший 86,92% голосов, официально возглавил Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.





Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Свиридовский». В своей первой речи в качестве губернатора Хинштейн поблагодарил курян за поддержку, а также почтил память павших защитников родины.

«Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру», — сказал новый глава региона.