Хинштейн занял пост губернатора Курской области

Александр Хинштейн (Фото: Телеграм/Hinshtein)

Александр Хинштейн, набравший 86,92% голосов, официально возглавил Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.



Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Свиридовский». В своей первой речи в качестве губернатора Хинштейн поблагодарил курян за поддержку, а также почтил память павших защитников родины.

«Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру», — сказал новый глава региона.
Полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в ЦФО Игорь Щеголев от его имени поздравил Хинштейна с победой на выборах. Также поздравления поступили от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева и главы Росгвардии Виктора Золотова.

Напомним, с 5 декабря 2024 года Хинштейн по указу Путина занимал пост врио губернатора Курской области.
Лидия Пономарева

