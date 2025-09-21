Хинштейн занял пост губернатора Курской области
Александр Хинштейн, набравший 86,92% голосов, официально возглавил Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.
Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Свиридовский». В своей первой речи в качестве губернатора Хинштейн поблагодарил курян за поддержку, а также почтил память павших защитников родины.
«Уважаемые жители Курской области, сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру», — сказал новый глава региона.Полномочный представитель президента РФ Владимира Путина в ЦФО Игорь Щеголев от его имени поздравил Хинштейна с победой на выборах. Также поздравления поступили от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева и главы Росгвардии Виктора Золотова.
Напомним, с 5 декабря 2024 года Хинштейн по указу Путина занимал пост врио губернатора Курской области.