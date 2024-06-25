Хотят «дотерпеть»: Почему США невыгоден мир на Украине

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Западу не нужен мир на Украине, поэтому на фронте гибнет все больше украинцев. Об этом в эфире Dialogue Works рассказал экономист США Джеффри Сакс. По его словам, он лично видел трагические кадры, как людей насильно мобилизуют, а потом отправляют умирать.
«Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть», – сказал Сакс.
Аналитик добавил, что таким образом в очередной раз проявляется стратегия Запада «до последнего украинца». Он считает, что руководство США хочет «дотерпеть», пока нынешнего американского президента Джо Байдена, возможно, переизберут.
Ранее бывший офицер американской армии рассказывал, как стал свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов