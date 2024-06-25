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Хотят «дотерпеть»: Почему США невыгоден мир на Украине

Сакс: власти Запада не хотят мира для Украины и посылают украинцев умирать
25 июня 2024, 16:38
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Западу не нужен мир на Украине, поэтому на фронте гибнет все больше украинцев. Об этом в эфире Dialogue Works рассказал экономист США Джеффри Сакс. По его словам, он лично видел трагические кадры, как людей насильно мобилизуют, а потом отправляют умирать.
«Я видел кадры — на мой взгляд, трагические, — на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины. Им потом дают оружие, отправляют штурмовать российские позиции, а затем проходит несколько дней, и они погибают. Их хватают на улицах, чтобы отправить на смерть», – сказал Сакс.

Аналитик добавил, что таким образом в очередной раз проявляется стратегия Запада «до последнего украинца». Он считает, что руководство США хочет «дотерпеть», пока нынешнего американского президента Джо Байдена, возможно, переизберут.



Ранее бывший офицер американской армии рассказывал, как стал свидетелем обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Подробности в материале «Радио 1».

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#новости
«Очередной провал»: эксперт предрек скорую отставку командующего ВСУ Сырского
Военный эксперт Суконкин: вслед за Содолем в ВСУ могут уволить Сырского
25 июня 2024, 17:19

Фото: IStock/Irina Piskova

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут отстранить от должности вслед за командующим объединенными силами Юрием Содолем, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Суконкин.
«Видимо, через отстранение Содоля разворачивается кампания по отстранению Сырского. Он все-таки не оправдал возложенных на него надежд», — заявил эксперт.

Он добавил, что Зеленский назначил Сырского командующим и вверил ему полный карт-бланш, но он не исправил ситуацию на фронте. ВСУ продолжают нести огромные потери.

Накануне из сообщений СМИ стало известно о том, что Владимир Зеленский принял решение заменить Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым. По информации начальника штаба «Азов*» Богдана Кротевича, он пьянствовал в баре в период активного наступления российских войск. Он добавил, что действия командующего убили больше украинских солдат, чем сами ВС РФ.

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Медведев заявил, что Россия ответит на введенные против нее санкции
Медведев: Россия переживет санкции, но не забудет, не простит и ответит
25 июня 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия переживет новые санкции, введенные против нее, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу.
По словам политика, государствам, которые присоединились к антироссийским санкциям, «за это придется заплатить». Медведев подчеркнул, что ущерб стран Европы от введенных в отношении РФ санкций составил к концу прошлого года 1,5 триллиона долларов.

За аналогичный период Россия обратила свое внимание на рынки Азии и восстановила недополученную прибыль, добавил зампред Совбеза РФ.

Медведев заключил, что Евросоюз снова ярко показывает готовность жертвовать интересами простых граждан.

Напомним, 24 июня текущего года Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.

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#россия
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#политика
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#медведев
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Лавров: Россия не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине
25 июня 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет прекращать Специальную военную операцию на время мирных переговоров по Украине. Об этом информирует ТАСС.
«Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 года», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале СВО на территории Украины. Её целью российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявил, что причастность Соединенных Штатов и подопечного ему украинского режима к атаке в Севастополе не вызывает сомнений. По его словам, поставляемое Киеву из США оружие не может быть использовано без прямого участия американских военных и их спутниковых возможностей.

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#россия
#сергей лавров
#мид
#мид рф
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В Совбезе отреагировали на выдачу МУС ордера на арест Шойгу
Аппарат Совбеза: ордер МУС на арест Шойгу — сотрясание воздуха
25 июня 2024, 15:46

Фото: сайт Кремля

Ордер Международного уголовного суда на арест секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу является сотрясанием воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, заявление публикует ТАСС.
В ведомстве отметили, что данные действия — это один из элементов гибридной войны. Также в Совбезе назвали это решение «ничтожным».

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Напомним, сегодня, 25 июня, Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест бывшего министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что РФ не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, по этой причине Москва не признает решения данной судебной инстанции.

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#суд
#москва
#сша
#арест
#данные
#дмитрий песков
#рф
#шойгу
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Меликов: в Дагестане пройдет ревизия личных дел людей на руководящих должностях
25 июня 2024, 15:46

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ревизию личных дел людей на руководящих должностях в Дагестане распорядился провести глава региона Сергей Меликов. Об этом чиновник заявил в рамках сессии Народного собрания Дагестана.
«Я дал поручение на ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, <…> в том числе и депутатов Народного собрания», – сказал Меликов.

Распоряжение отдано после нападений, произошедших в регионе в минувшее воскресенье, 23 июня. Боевики совершили нападение на церкви и синагоги, а также обстреляли пост ДПС.

Затем они скрылись на автомобиле. Преступников ликвидировали в ходе контртеррористической операции, их личности установили. Сейчас разыскиваются пособники террористов. В Ингушетии и Кабардино-Балкарии усилили меры безопасности.

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#россия
#дагестан
#террористы
#новости
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В Кремле заявили, что не знают об инциденте с дроном США над Черным морем
Песков: в Кремле не располагают данными о сбитом дроне США над Черным морем
25 июня 2024, 15:20

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали об инциденте с американским дроном. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что не располагает информацией по данному вопросу. Информация о происшествии с американским БПЛА появилась накануне в российских Telegram-каналах, в том числе на канале Fighterbomber.

Уточняется, что речь шла о беспилотном летательном аппарате Global Hawk.

Напомним, 4 июня высотный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста, в 170 километрах от Ялты.

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#сша
#дрон
#бпла
#telegram
#информация
#рф
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Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане
25 июня 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в ходе разговора они обсудили террористические атаки в Дагестанском регионе РФ. Президент Турции выразил соболезнования в связи с терактами, а также заявил, что Анкара стремится к прекращению всех конфликтов в регионе.

Напомним, 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Количество жертв увеличилось до 21 человека. Ранее сообщалось о гибели сержанта полиции Наримана Насруллаева, ему было 24 года.

В МИД России заявили, что определены все формулировки соглашения с Ираном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
#соболезнования
#турция
#дагестан
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Путин: газоснабжение в Херсонской области является первоочередной задачей
25 июня 2024, 15:05

Фото: Сайт Кремля

Восстановление энергоснабжения, а также организация газоснабжения и промышленное строительство являются первоочередными задачами для Херсонской области. Об этом на встрече с губернатором региона Владимиром Сальдо сообщил глава государства Владимир Путин.
«Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причем как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное, прежде всего, потом и промышленное строительство», – сказал президент.

Кроме того, региональные власти в первую очередь должны решить задачи по восстановлению дорог и инфраструктуры ЖКХ.

Ранее Путин заявлял, что РФ может рассчитывать только на свою собственную военную технику. Российский лидер встречался с выпускниками военных вузов. Подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#владимир путин
#херсонская область
#владимир сальдо
#новости
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В Подмосковье начали обучать организаторов выборов в Советы депутатов
25 июня 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Избиркоме Московской области началось обучение организаторов избирательного процесса в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
24 июня прошёл первый семинар для председателей, зампредов и секретарей территориальных избирательных комиссий Подмосковья. Перед ними них выступили специалисты правового управления и бухгалтерии Мособлизбиркома.
«На семинаре обсудили выдвижение и регистрацию кандидатов, работу контрольно-ревизионной службы, порядок и сроки проверки достоверности сведений, представленных кандидатами. Другими темами стали открытие, ведение и закрытие избирательных счетов кандидатов и избирательных объединений, формирование их избирательных фондов, а также финансирование избирательных комиссий», – говорится в сообщении.
Также участники семинара смогли задать вопросы докладчикам.

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.

При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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#московская область
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