На Украине высказались о Волынской резне

Фото: istockphoto/Berezko
Украина готова поговорить с Польшей о Волынской резне, а также на другие темы. Такое заявление в рамках Варшавского форума по безопасности сделал глава украинского МИДа Андрей Сибига, сообщает «УНИАН».
Журналисты попросили Сибигу оценить желание польской стороны связать членство Киева в ЕС с вопросами истории. Тот считает, что у украинской республики хватает воли, чтобы обсудить и решить самые сложные вопросы с «друзьями поляками». Сибига резюмировал, что разговор на эту тему состоится.
Ранее сообщалось, что российский дипломат Мария Захарова жестко выразилась о польском министре иностранных дел Радославе Сикорском. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ упомянула Волынскую резню.
Читайте также:
Кто главный: политолог указал на соперничество Украины и Польши и важное решение США
Иран подготовил «сюрприз» для Израиля и США
МИД Ирана раскрыл цели ракетного удара по Израилю
Никита Кротов