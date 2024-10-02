Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни

Фото: istock/Oleksiy Samsonov
Израиль может в ближайшие дни атаковать нефтяные и другие стратегически важные объекты Ирана в ответ на ракетный обстрел. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
По данным портала, израильские чиновники сообщили, что в течение нескольких дней страна может предпринять «значительный ответный удар» в ответ на ракетную атаку. Они отметили, что целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегически важные объекты. Если это произойдет, израильские чиновники добавили, что будут рассматриваться все варианты, включая удары по иранским ядерным объектам.
Согласно информации Axios, Израиль пока не принял окончательного решения о конкретных ответных мерах, так как стремится согласовать их с Соединенными Штатами Америки.
Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет из Ирана. Советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что было выпущено около 180 снарядов, большинство из которых, по его словам, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит на любые угрозы своему безопасному состоянию.
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации Axios, Израиль пока не принял окончательного решения о конкретных ответных мерах, так как стремится согласовать их с Соединенными Штатами Америки.
Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет из Ирана. Советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что было выпущено около 180 снарядов, большинство из которых, по его словам, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит на любые угрозы своему безопасному состоянию.
Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова