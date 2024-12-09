Появилась информация о диалоге с Киевом по возвращению пропавших без вести курян

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что удалось установить судьбу еще нескольких пропавших без вести жителей Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, аппарат российского омбудсмена ведет переговоры с Украиной для их возвращения в Россию. Она отметила, что Россия располагаем фамилиями и адресами родственников пропавших без вести.
Она отметила, что большинство пропавших курян следует искать в Суджанском районе Курской области. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об их эвакуации через Белоруссию или Украину. Уполномоченный по правам человека добавила, что в этом процессе участвуют и администрация президента, и российские спецслужбы. Помимо этого, она находится в диалоге с украинской стороной и российскими военными.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России. Боевики наносили массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
Ранее ВС России нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Мы сейчас работаем в этом направлении вместе и с Международным Комитетом Красного Креста, и с российским, вместе с нашими военными и вместе с украинской стороной», — добавила Москалькова.
Она отметила, что большинство пропавших курян следует искать в Суджанском районе Курской области. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об их эвакуации через Белоруссию или Украину. Уполномоченный по правам человека добавила, что в этом процессе участвуют и администрация президента, и российские спецслужбы. Помимо этого, она находится в диалоге с украинской стороной и российскими военными.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России. Боевики наносили массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
Ранее ВС России нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова