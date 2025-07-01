Илон Маск ответил на предостережение Трампа
Маск назвал заманчивым решение обострить конфликт с Трампом
Американский бизнесмен Илон Маск назвал заманчивым решение обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети Х.
«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — так миллиардер прокомментировал предостережение американского лидера.
Между лидером США и бизнесменом разгорелся очередной публичный конфликт, когда Трамп посоветовал Маску «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики предпринимателем законопроекта о налогах.
Ранее Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации Илона Маска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».