Илон Маск ответил на предостережение Трампа

Маск назвал заманчивым решение обострить конфликт с Трампом
Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Американский бизнесмен Илон Маск назвал заманчивым решение обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети Х.



«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — так миллиардер прокомментировал предостережение американского лидера.

Между лидером США и бизнесменом разгорелся очередной публичный конфликт, когда Трамп посоветовал Маску «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики предпринимателем законопроекта о налогах.

Ранее Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность депортации Илона Маска. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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