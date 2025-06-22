Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта в Иране. Об этом глава страны рассказал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — пишет Трамп.
Президент отметил, что на ядерный объект в Фордо был сброшен полный боезапас бомб.
При этом Трамп официально не объявлял о вступлении США в конфликт между Ираном и Израилем. Сегодня президент должен был встретиться с командой по нацбезопасности, где могли обсуждаться дальнейшие действия страны на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось о намерении США вступить в конфликт на стороне Израиля в ближайшие дни. Отмечается, что американские войска уже начали подготовку для нанесения ударов по целям в Иране.