22 июня 2025, 03:02

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский президент Дональд Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта в Иране. Об этом глава страны рассказал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — пишет Трамп.