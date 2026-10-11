Илон Маск высказался о президенте Украины
Илон Маск: Украине пора найти нового лидера
Американский предприниматель и долларовый триллионер Илон Маск заявил, что Украине пора избрать нового президента. Об этом он написал в социальной сети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал бы Украине избрать президента, который сможет завершить конфликт с Россией. Владимир Зеленский, по его словам, мог бы заключить множество сделок, но по неясной причине этого не делает.
«Я согласен. Для Украины настало время найти нового лидера», — ответил основатель SpaceX на заявление республиканца.До этого стала известна главная тема телефонного разговора главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.