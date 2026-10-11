Илон Маск высказался о президенте Украины

11 октября 2026, 09:51

Илон Маск: Украине пора найти нового лидера

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Американский предприниматель и долларовый триллионер Илон Маск заявил, что Украине пора избрать нового президента. Об этом он написал в социальной сети X.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что посоветовал бы Украине избрать президента, который сможет завершить конфликт с Россией. Владимир Зеленский, по его словам, мог бы заключить множество сделок, но по неясной причине этого не делает.

«Я согласен. Для Украины настало время найти нового лидера», — ответил основатель SpaceX на заявление республиканца.