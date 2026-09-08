На Ставрополье в аварии с двумя авто погибли трое взрослых и малолетняя девочка
На Ставрополье столкнулись два легковых автомобиля, жертвами аварии стали четыре человека – среди них малолетняя девочка. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Ставропольского края» на платформе MAX.
Трагедия произошла на 11-м километре трассы Новоалександровск – Кропоткин, неподалёку от посёлка Южный. В результате столкновения погибли трое взрослых и ребёнок. Ещё несколько человек получили травмы, однако точное количество пострадавших в материале не приводится.
Прокуратура Новоалександровского района уже начала проверку, в ходе которой специалисты оценят, в какой мере соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения.
Ранее «Радио 1» передавало, что в пятизвёздочном отеле турецкой Аланьи завязалась потасовка между отдыхающими из России и Украины. Инцидент случился в курортной зоне Пайаллар. Подробности читайте здесь.
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