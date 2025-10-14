Индия и США ускорили торговые переговоры и планируют договориться к ноябрю
Индия активизировала торговые переговоры с США, стремясь достичь соглашения уже к ноябрю. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, стороны работают над взаимоприемлемым планом, в который, помимо прочего, входит вопрос поставок российской нефти в Индию. Как оказалось, большинство спорных вопросов уже удалось согласовать. В Нью-Дели выражают осторожный оптимизм и рассчитывают, что финальные договорённости могут быть достигнуты в начале следующего месяца.
Полномасштабные торговые переговоры между странами начались в феврале этого года после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон. Главная цель сторон — удвоить объём двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Первоначально подписание соглашения готовилось на осень.
Для достижения целей индийская делегация уже несколько раз посещала США, а 16 сентября Нью-Дели с ответным визитом посетила делегация американских чиновников во главе с помощником торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем. Индийский МИД по итогам переговоров назвал встречу конструктивной.
Обострение отношений между странами произошло в августе, когда США ввели дополнительные тарифы в размере 25% на ряд индийских товаров — в ответ на продолжающиеся закупки Нью-Дели российской нефти. Позже, в конце августа, пошлины были увеличены до 50%. Индия назвала эти меры несправедливыми и обострившими и без того сложный переговорный процесс.