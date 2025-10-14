Индия и США ускорили торговые переговоры и планируют договориться к ноябрю

14 октября 2025, 18:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия активизировала торговые переговоры с США, стремясь достичь соглашения уже к ноябрю. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.





По информации издания, стороны работают над взаимоприемлемым планом, в который, помимо прочего, входит вопрос поставок российской нефти в Индию. Как оказалось, большинство спорных вопросов уже удалось согласовать. В Нью-Дели выражают осторожный оптимизм и рассчитывают, что финальные договорённости могут быть достигнуты в начале следующего месяца.



Полномасштабные торговые переговоры между странами начались в феврале этого года после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон. Главная цель сторон — удвоить объём двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Первоначально подписание соглашения готовилось на осень.



