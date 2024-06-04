Интерпол отказался разыскивать бежавшего из Польши судью

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Интерпол не станет помогать польским правоохранительным органам в розыске бежавшего в Белоруссию польского судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак, информирует РИА Новости.
«Интерпол отказался выдать «красную карточку» в отношении судьи Томаша Шмидта», — сказала она.Как утверждает Новак, генеральный секретариат организации указал, что преступления, которые связаны со шпионажем, подпадают под статью 3 устава Интерпола. Эта норма не позволяет обработку сведений по своим каналам за действия против госбезопасности, определяемые как политические преступления, пояснила она.
В начале мая судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Белоруссии и РФ отказывается от должности. Шмидт обвинил польские власти в преследовании и угрозах.
Он также сказал, что будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.
Ранее СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак