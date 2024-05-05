Иракские шииты заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля

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Группировки шиитов заявили о ракетном ударе по израильскому городу Хайфа.
«Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой «аль-Аркаб» по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях», — сообщили в Telegram-канале объединения группировок «Исламское сопротивление Ирака».Они также добавили, что продолжат наносить удары по Израилю в ответ на военные действия на территории сектора Газа.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС, если боевики согласятся на обмен заложников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева