Иран сообщил об ударах по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире разведслужбы

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Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери, заявил, что Тегеран нанес удары по двум израильским военным базам и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад».
По его словам, были атакованы авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары противоракетных комплексов и скопления израильских танков.
Багери подчеркнул, что Иран мог бы нанести удары по экономической инфраструктуре Израиля, однако атаковал только военные объекты, чтобы ответить на убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы и замглавы Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана.
Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова