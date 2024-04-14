Украина получила выгоду от обострения на Ближнем Востоке, заявили в США

Фото: iStock/JARAMA
Бывший полковник армии США Эрл Расмуссен объяснил, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке выгодно Украине. В беседе с РИА Новости Расмуссен заявил, что пакеты помощи США Украине и Израилю находятся в процессе согласования, и недавнее нападение Ирана на Израиль может значительно ускорить принятие этих пакетов.
«Процесс по пакету помощи Украине будет завершен. Не уверен относительно точной суммы или деталей. Во всяком случае, эскалация может ускорить принятие совместного пакета мер, чтобы поддержать Израиль», – высказался собеседник агентства.
Ранее официальные лица США заявили, что американские силы в Ираке и Сирии готовы нанести удар по иранским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Они также заявили, что американские войска «готовы к дальнейшим действиям Ирана».
Читайте также:
Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху
ВСУ готовят Херсон к уличным боям – Сальдо
«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях
Александр Климов