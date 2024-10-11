Иран угрожает союзникам США

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Тегеран заявил о готовности нанести удары по союзникам США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, если их территории или воздушное пространство будут использованы для атак на Иран.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
По данным издания, Иран отправил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. В этих странах размещены американские военные силы. Источники утверждают, что власти данных государств уже уведомили администрацию президента США Джо Байдена о нежелании предоставлять свою военную инфраструктуру для атак против Ирана.
Напомним, Иран подверг Израиль ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Израильские военные заявили, что смогли перехватить большинство ракет, и пригрозили ответными ударами.
Ранее сообщалось, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане, скорее всего, не закончится до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные лица Запада. По словам источника, текущая обстановка «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США».
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По данным издания, Иран отправил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. В этих странах размещены американские военные силы. Источники утверждают, что власти данных государств уже уведомили администрацию президента США Джо Байдена о нежелании предоставлять свою военную инфраструктуру для атак против Ирана.
Напомним, Иран подверг Израиль ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Израильские военные заявили, что смогли перехватить большинство ракет, и пригрозили ответными ударами.
Ранее сообщалось, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане, скорее всего, не закончится до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные лица Запада. По словам источника, текущая обстановка «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США».
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Елена Перлова