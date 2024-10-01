ЦАХАЛ заявил об отсутствии угрозы со стороны Ирана

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Население Израиля может покинуть свои убежища, поскольку ракетная атака со стороны Ирана в настоящее время закончилась. Об этом заявил представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
«На данном этапе мы не наблюдаем дополнительных угроз со стороны Ирана. Можно выйти из защищенных помещений», — сказал Хагари.Он также проинформировал, что израильским военным удалось перехватить множество снарядов противника. Сейчас ситуация оценивается.
«Нам не поступало сообщений о пострадавших, и это благодаря вашему ответственному поведению», — добавил Хагари, отметив, что действия исламской республики будут «иметь последствия».Ранее сообщалось, что Ливан закрыл воздушное пространство на некоторое время.
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