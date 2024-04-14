Иранские дроны и крылатые ракеты не смогли достичь территории Израиля

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Иранские ударные беспилотники и крылатые ракеты не смогли достичь целей на территории Израиля. Основной ущерб был нанесён несколькими баллистическими ракетами, которые сумели преодолеть эшелонированную израильскую противовоздушную оборону.
Об этом сообщил израильский телеканал N12. По его данным, в массированной воздушной атаке Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение Вооружённых сил Ирана, задействовал свыше 300 беспилотников, около 100 баллистических и 30 крылатых ракет. В отражении атаки, кроме войск ЦАХАЛ, также принимали военные США, Великобритании и Иордании.
Обозреватели телеканала утверждают, что ни одна крылатая ракета или беспилотник не достигли территории страны. Отмечается, что это удалось только десяти баллистическим ракетам, которые незначительно повредили инфраструктуру на авиабазе в южной части Израиля. В клинике города Беер-Шева сообщили, что к ним после воздушного удара поступили 11 человек, в том числе восемь — с лёгкими осколочными ранениями.
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Александр Бойцов