Мигранты захватили автостоянку в одном регионе России
Во Владивостоке разгорелся конфликт между местными жителями и владельцами автостоянки, которая, по данным горожан, функционирует незаконно. Парковку, расположенную у одного из жилых домов, контролируют граждане Узбекистана, пишет Readovka.
По словам очевидцев, сотрудники стоянки запрещают автомобилистам оставлять машины на прилегающей территории у косогора, аргументируя это тем, что чужие автомобили мешают их бизнесу. При этом, как подчеркивают жители, упомянутая территория не относится к официальной зоне парковки.
Активисты уже выехали на место для выяснения всех обстоятельств. В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что услугами стоянки в основном пользуются мигранты, а стоимость размещения автомобиля составляет 150 рублей в сутки. Однако, по информации местных СМИ, чеки клиентам не выдаются, кассовый аппарат отсутствует, а сведения об организации-операторе не предоставляются. Жители Владивостока обратились к контролирующим органам с требованием проверить законность деятельности иностранных граждан на указанной территории и принять соответствующие меры в случае выявления нарушений.
Ранее мигранты при проверке МВД прыгали из окон в Петербурге. Подробности в нашем материале.
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