Мигранты захватили автостоянку в одном регионе России

07 июля 2026, 11:22

Readovka: Мигранты ради заработка захватили автостоянку во Владивостоке

Фото: istockphoto/vichinterlang

Во Владивостоке разгорелся конфликт между местными жителями и владельцами автостоянки, которая, по данным горожан, функционирует незаконно. Парковку, расположенную у одного из жилых домов, контролируют граждане Узбекистана, пишет Readovka.