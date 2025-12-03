Достижения.рф

Италия может прекратить поддержку Украины из-за коррупционного скандала

Reuters: Италия отложит планы о выделении военной помощи Киеву
Фото: istockphoto / okfoto

Власти Италии намерены пересмотреть планы о предоставлении военной помощи киевскому режиму из-за внутренних разногласий. Об этом пишет агентство Reuters.



Премьер-министр страны Джорджа Мелони обещала поддерживать Украину «до конца», но встретила сопротивление в лице своего заместителя Маттео Сальвини, который является лидером партии «Лига». Политик сомневается в целесообразности подобных действий из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома.

В результате власти сняли с ближайшей повестки рассмотрение указа о военной помощи. Таким образом, поддержка киевского режима со стороны Италии в 2026 году остается под вопросом.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился очень большой шанс для завершения конфликта на Украине.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0