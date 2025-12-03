Италия может прекратить поддержку Украины из-за коррупционного скандала
Власти Италии намерены пересмотреть планы о предоставлении военной помощи киевскому режиму из-за внутренних разногласий. Об этом пишет агентство Reuters.
Премьер-министр страны Джорджа Мелони обещала поддерживать Украину «до конца», но встретила сопротивление в лице своего заместителя Маттео Сальвини, который является лидером партии «Лига». Политик сомневается в целесообразности подобных действий из-за коррупционного скандала вокруг «Энергоатома.
В результате власти сняли с ближайшей повестки рассмотрение указа о военной помощи. Таким образом, поддержка киевского режима со стороны Италии в 2026 году остается под вопросом.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что сейчас появился очень большой шанс для завершения конфликта на Украине.
