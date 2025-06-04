В СБ ООН представят кадры преступлений ВСУ из фильма RTД «Я обвиняю фашизм»
5 июня в Совете Безопасности ООН представят факты о преступлениях ВСУ в Курской области во время оккупации. Там покажут кадры из документального фильма RTД «Я обвиняю фашизм». Об этом сообщает RT.
Фильм Ольги Кирий о действиях украинских боевиков в курском приграничье можно будет увидеть 5 июня на канале RTД в 21:30 по московскому времени.
В картине представлены видеосвидетельства бесчеловечных преступлений военных ВСУ в Курской области.
Напомним, наступление ВСУ на российское приграничье началось 6 августа 2024 года. 26 апреля операция по освобождению территорий РФ от украинских неонацистов была завершена.
По последним данным, при вторжении ВСУ 313 местных жителей погибли, судьба 789 человек, в том числе детей, остается неизвестной.
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