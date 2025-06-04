В СБ ООН представят кадры преступлений ВСУ из фильма RTД «Я обвиняю фашизм»

04 июня 2025, 20:56

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

5 июня в Совете Безопасности ООН представят факты о преступлениях ВСУ в Курской области во время оккупации. Там покажут кадры из документального фильма RTД «Я обвиняю фашизм». Об этом сообщает RT.