Макрон получил пощёчину от жены перед журналистами — видео

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию: во время визита во Вьетнам глава государства получил пощёчину от своей супруги Брижит. Всё действие засняли журналисты, видео опубликовал телеграм-канал Mash.
По данным канала, дверь в самолёте, на котором прилетел французский лидер, открыли раньше положенного времени, поэтому курьёзный случай смогли запечатлеть представители СМИ.
Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс провела расследование, касаемо жены Макрона, которое её привело к таким выводам: президента Франции соблазняла не учительница, а, скорее всего, учитель*.
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* движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.
Ранее американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс провела расследование, касаемо жены Макрона, которое её привело к таким выводам: президента Франции соблазняла не учительница, а, скорее всего, учитель*.
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* движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.
Анастасия Чубина