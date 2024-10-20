Санду прокомментировала своё голосование на выборах в Молдавии

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin
Нынешний лидер Молдавии Майя Санду проголосовала на проходящих в стране президентских выборах. Она заявила, что отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство.
Об этом действующий президент сказала журналистам, выходя из избирательного участка. Она также добавила, что проголосовала за мир и за государство, которое будет работать для людей и помогать гражданам своей страны. Санду, чьи президентские полномочия истекают в декабре, подчеркнула, что в течение дня будет внимательно следить за ходом голосования.
В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходят выборы президента, а также всенародный референдум по вопросу евроинтеграции страны. Глава государства будет избран на следующий четырёхлетний период. Выборы будут признаны состоявшимися, если явка избирателей к концу дня превысит 33,3% населения страны. Избирательные участки закроются в 21:00.
Читайте также:
В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС
«Преступление»: в Молдавии оценили слова Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья
В Молдавии начались выборы президента вместе с референдумом о вступлении в ЕС
Александр Бойцов