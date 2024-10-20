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Санду прокомментировала своё голосование на выборах в Молдавии

20 октября 2024, 12:46
Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Нынешний лидер Молдавии Майя Санду проголосовала на проходящих в стране президентских выборах. Она заявила, что отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство.


Об этом действующий президент сказала журналистам, выходя из избирательного участка. Она также добавила, что проголосовала за мир и за государство, которое будет работать для людей и помогать гражданам своей страны. Санду, чьи президентские полномочия истекают в декабре, подчеркнула, что в течение дня будет внимательно следить за ходом голосования.

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходят выборы президента, а также всенародный референдум по вопросу евроинтеграции страны. Глава государства будет избран на следующий четырёхлетний период. Выборы будут признаны состоявшимися, если явка избирателей к концу дня превысит 33,3% населения страны. Избирательные участки закроются в 21:00.

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#молдавия
Рекордное число французов недовольно Макроном, показал опрос
Journal du dimanche: рекордные 78% жителей Франции недвольны Макроном
20 октября 2024, 12:15

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)

Рекордные 78% граждан недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает газета Journal du dimanche, ссылаясь на опрос компании Ifop.
Отмечается, что 78% французов негативно высказываются о руководстве страной Макрона. Настолько низкий рейтинг одобрения главы государства не фиксировался никогда за годы пребывания Макрона у власти.

Также опрос показал и снижение рейтинга премьер-министра страны Мишеля Бранье. В настоящее время негативно о его работе высказываются 60% французов.

Глава Ifop Фредерик Даби, комментируя итоги опроса в беседе с изданием отметил, что удивлён стремительной потере доверия сограждан к Макрону. Он подчеркнул, что с мая этого года, то есть всего за пять месяцев, рейтинг главы государства упал сразу на 9%.

Опрос проводился с 9 по 17 октября. В нём приняли участие 2008 жителей Франции в возрасте старше 18 лет.

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#посольство
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Названо условие восстановления отношений России и Британии
Келин: отношения РФ и Британии восстановятся, если Лондон пересмотрит позицию
20 октября 2024, 11:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Восстановление отношений между Россией и Великобританией будет возможно только после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции. Об этом заявил посол Москвы в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си.
Он выразил убеждённость в том, что настанет момент, когда отношения между странами, насчитывающие уже 450 лет, войдут в позитивное русло. Однако для этого требуется, чтобы Лондон, занявший неправильную позицию, осознал и признал это. После признания проигрыша и принятия неверных решений придёт время, когда стороны проведут «хорошие обсуждения».

Келин подчеркнул, что не Москва начала разрушать отношения и разрывать связи, а Лондон, поэтому от него и должна исходить инициатива для исправления этого положения.

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#политика
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Пушков: При ответе на вопрос о «китайской угрозе» Столтенберг выглядел глупо
20 октября 2024, 11:34

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Попытки НАТО обосновать свои громкие заявления относительно военной угрозы со стороны Китая выглядят просто глупо. Об этом лучше всего свидетельствует ступор бывшего главы альянса Йенса Столтенберга, в который его ввёл неудобный вопрос журналиста.
Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так сенатор в своём телеграм-канале прокомментировал интервью бывшего главы военного блока, которое тот давал ведущему норвежского телеканала NRK Яме Воласмалу. Это было ещё в тот период, когда Столтенберг был генсеком НАТО, но широкий резонанс оно получило только сейчас.

Пушков обратил внимание на то, что тогда ещё глава альянса не смог ответить на простой вопрос: почему на Западе считают Китай угрозой, если эта страна за последние 40 лет не предприняла ни одной военной интервенции или какой-либо агрессии. Столтенберг ощутимо замялся, ничего внятного не сказал и выглядел довольно глупо, отметил сенатор.

По мнению политика, западным странам крайне невыгодна ситуация, когда международное положение оценивается на основании реальных фактов. Именно поэтому они так настойчиво пытаются установить контроль над информационным полем, заключил Пушков.

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#политика
#китай
#контроль
#интервью
#нато
#пушков
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В Молдавии начались выборы президента вместе с референдумом о вступлении в ЕС
20 октября 2024, 10:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В Молдавии стартовали президентские выборы. Они проходят одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз, пишет агентство Reuters.
За пост главы государства борются 11 кандидатов. По опросам населения, наибольшие шансы на победу имеет действующий прозападный лидер Майя Санду. Однако, если она не преодолеет порог в 50%, 3 ноября пройдёт второй тур голосования. Если это произойдёт, Санду, вероятнее всего, придётся столкнуться с экс-генпрокурором Александром Стояногло, который поддерживается пророссийской партией социалистов.

Ранее директор компании Intellect Group Ян Лисневский сообщал, что вступление Молдавии в Евросоюз поддерживают меньше половины жителей страны.

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#выборы
#президент
#референдум
#евросоюз
#политика
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МИД РФ сделал заявление по поводу отказа Украины от транзита российского газа
20 октября 2024, 09:12

Фото: istockphoto/MikeMareen

Европейские потребители российского газа поставлены в известность относительно ситуации, сложившейся из-за отказа Киева от продления договора о транзите голубого топлива. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
В разговоре с РИА Новости он подтвердил, что пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце декабря нынешнего года. Киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать, хотя не исключили вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа, добавил дипломат.

Полищук подчеркнул, что российские компании остаются надёжными и ответственными поставщиками и всегда неукоснительно выполняют взятые на себя контрактные обязательства. По его словам, в настоящее время прорабатываются альтернативные варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся непростых условиях.

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#газпром
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Le Monde: США больше не возражают против вступления Украины в НАТО
20 октября 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У США больше нет принципиальных возражений по поводу вступления Украины в НАТО. Однако Германия продолжает высказывать своё несогласие по этому вопросу.
Ранее за скорейшее присоединение Украины к Североатлантическому альянсу выступали Франция и Великобритания, в то время как США и Германия блокировали расширение блока за счёт Украины, напоминает французское издание Le Monde. Теперь же представители американской стороны «готовы рассмотреть» приглашение для Украины, пишет газета со ссылкой на европейский дипломатический источник.

В публикации утверждается, что в случае победы на президентских выборах Камалы Харрис нынешний глава Белого дома Джозеф Байден может активно содействовать Украине в вопросе её вступления в НАТО в переходный период до инаугурации нового президента. Если же победу одержит Дональд Трамп, такая инициатива будет воспринята как рискованная.

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#украина
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UnHerd: Урсула фон дер Ляйен планирует беспрецедентный захват власти в ЕК
20 октября 2024, 07:44

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует устроить там настоящий переворот. Она намеревается незаметно и исподволь расширить её полномочия и постепенно превратить в национальный авторитарный орган власти.
Об этом заявил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фази. По его словам, у главы ЕК готов не только план, но и разработаны методы его воплощения. Она собирается поставить на ключевые посты лоялистов, а критиков представить как маргиналов.

В то же время фон дер Ляйен, будучи опытным кабинетным манипулятором, создаст сложную систему систему зависимостей и пересекающихся обязанностей, что не позволит ни одному человеку получить сколько-нибудь заметное влияние. Всё это, по словам колумниста, подготовит почву для «захвата власти».

Фази подчёркивает, что подобные процессы идут в ЕК уже около 15 лет. Именно ради усиления своего влияния комиссия использовала и поддерживает перманентный кризис в Европе, в том числе и конфронтацию с Россией. Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой тяжёлой и беспокойной стадии его существования, заключил журналист.

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В США неизвестный открыл стрельбу по толпе из сотен человек
AP: в штате Миссисипи неизвестный открыл стрельбу по толпе, погибли три человека
20 октября 2024, 05:14

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В американском штате Миссисипи мужчина открыл огонь по выпускникам, собравшимся отпраздновать победу футбольной команды, сообщило агентство Associated Press.
«Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче», – отмечается в сообщении.

По словам местного шерифа, в момент стрельбы в толпе было от 200 до 300 человек. Двум погибшим было 19 лет, а одному – 25.

Ранее один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы возле государственного университета штата Теннесси в США. Некоторые из раненых были госпитализированы.

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#сша
#школа
#стрельба
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В США сообщили о расследовании утечки данных о подготовке удара по Ирану
CNN: США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану
20 октября 2024, 03:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединенные Штаты расследуют утечку секретной информации о том, что Израиль готовит ответный удар по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Документы, датированные 15 и 16 октября, описывают подготовку Израиля к такой атаке, в частности, учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля». Документ также имеет гриф «совершенно секретно», и доступ к этой информации имеют только члены разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

По словам источника в правительстве США, подобные утечки «вызывают серьезное беспокойство». Источник подчеркнул, что американские спецслужбы и Пентагон в настоящее время проводят расследование инцидента.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое нападение Израиля на Иран является «красной чертой» и не останется без ответа.

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