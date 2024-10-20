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Полиция Молдавии фиксирует многочисленные нарушения на выборах президента

В Молдавии полиция зафиксировала 19 нарушений на избирательных участках
20 октября 2024, 13:42
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Полиция Молдавии зафиксировала 19 случаев нарушений на избирательных участках во время проведения президентских выборов. В своём Telegram-канале правоохранители представили таблицу с перечнем нарушений.


В воскресенье в Молдавии проходят выборы президента, по итогам которых выберут главу государства на ближайшие четыре года. Одновременно с этим проводится референдум, в рамках которого граждане должны согласиться или отказаться от внесения изменений в Конституцию с целью вступления страны в Евросоюз. Чтобы оба голосования признали состоявшимися, явка должна привысить 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00.

Из таблицы, предоставленой полицией, следует, что были зафиксированы по четыре случая фотографирования бюллетеня и электоральной агитации, два инцидента с порчей бюллетеня, а также по одному случаю коррупции избирателей, одновременного присутствия нескольких людей в кабинах для голосования, несанкционированной предвыборной демонстрации. Также полиция зарегистировала пять случаев, связанных с хулиганством, конфликтами и присутствием в состоянии алкогольного опьянения.

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#президент
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«Безопасность дороже»: посол Украины допустил возможность отказа от части территорий
Заслужный допустил отказ от территориальных притязаний Украины ради мира
20 октября 2024, 14:05

Фото: istock/reflection_art

Украина не считает первостепенным вопрос территорий при разрешении конфликта с Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает The Daily Telegraph 20 октября.
По словам Залужного, для Украины важнее гарантии безопасности, чем территориальные вопросы.
«Я не говорил о территориях. Мне важнее чувство защищенности, безопасности и уюта в своем доме. Представьте, что вы живете в своем доме, а сосед захватил часть вашего сада. Вы скажете, что нужно решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется с этим разобраться», — цитирует Заслужного издание.

Газета отмечает, что слова посла свидетельствуют о смене позиций украинских властей. Раньше они настаивали на возврате всех потерянных территорий для достижения мира. Украинские военные, с которыми беседовала The Daily Telegraph, говорят о желании поскорее закончить конфликт из-за больших потерь и невозможности победить.

При этом источники издания указывают, что западные чиновники заинтересованы в затягивании войны, надеясь ослабить позиции России к 2025-2026 годам.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запад за восемь лет нейтрализовал или устранил на Украине всех несогласных и тех, кто был способен на бунт, тем самым «стерилизовал» страну.

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#украина
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Путин и Вучич поговорили по телефону впервые за два с половиной года
20 октября 2024, 13:54

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Главы государств побеседовали впервые за два с половиной года.
Беседа была приурочена к 80-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, сообщает информационное агентство Tanjug. Как ранее признавался сербский лидер, официальных контактов между главами России и Сербии не было уже довольно давно. Если точнее, Путин и Вучич не встречались и не говорили по телефону два с половиной года.

Он назвал разговор с Путиным открытым и предметным. Главы государств поговорили о 80-летии освобождения Белграда от нацистов, поблагодарили друг друга за поздравления и отметили гордый и свободолюбивый дух сербского народа.

Во время разговора Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям. Он также поблагодарил российского президента за понимание и поддержку в косовском вопросе.

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#вучич
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Президент Республики Сербской Додик прибыл на саммит БРИКС в Казань
20 октября 2024, 13:54

Милорад Додик (Фото: сайт Кремля)

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Он уже встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, отмечает пресс-слжуба последнего.
Отмечается, что Додик прилетел этой ночью прямым рейсом Белград – Казань. У него в планах посещение нескольких мероприятий саммита БРИКС.

Глава Республики Сербской выразил благодарность Минниханову за приглашение посетить российский регион в дни проведения там саммита БРИКС.

Глава Татарстана в ходе встречи напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали протокол о сотрудничестве Татарстана и Республики Сербской. Для реализации данного протокола уже подготовлен ряд мерпориятий. В частности, российская сторона заинтересована в увеличении объёмов торговли.

Кроме того, Миннинханов и Додик подписали план мероприятий, включаящий в себя сотрудничество по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, промышленность, медицина, образование, сельское хозяйство и муниципальное развитие.

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#казань
#брикс
#политика
#сотрудничество
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Санду прокомментировала своё голосование на выборах в Молдавии
20 октября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

Нынешний лидер Молдавии Майя Санду проголосовала на проходящих в стране президентских выборах. Она заявила, что отдала свой голос за будущее, безопасность и эффективное государство.
Об этом действующий президент сказала журналистам, выходя из избирательного участка. Она также добавила, что проголосовала за мир и за государство, которое будет работать для людей и помогать гражданам своей страны. Санду, чьи президентские полномочия истекают в декабре, подчеркнула, что в течение дня будет внимательно следить за ходом голосования.

В воскресенье, 20 октября, в Молдавии проходят выборы президента, а также всенародный референдум по вопросу евроинтеграции страны. Глава государства будет избран на следующий четырёхлетний период. Выборы будут признаны состоявшимися, если явка избирателей к концу дня превысит 33,3% населения страны. Избирательные участки закроются в 21:00.

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#президент
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#мир
#молдавия
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Рекордное число французов недовольно Макроном, показал опрос
Journal du dimanche: рекордные 78% жителей Франции недвольны Макроном
20 октября 2024, 12:15

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)

Рекордные 78% граждан недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает газета Journal du dimanche, ссылаясь на опрос компании Ifop.
Отмечается, что 78% французов негативно высказываются о руководстве страной Макрона. Настолько низкий рейтинг одобрения главы государства не фиксировался никогда за годы пребывания Макрона у власти.

Также опрос показал и снижение рейтинга премьер-министра страны Мишеля Бранье. В настоящее время негативно о его работе высказываются 60% французов.

Глава Ifop Фредерик Даби, комментируя итоги опроса в беседе с изданием отметил, что удивлён стремительной потере доверия сограждан к Макрону. Он подчеркнул, что с мая этого года, то есть всего за пять месяцев, рейтинг главы государства упал сразу на 9%.

Опрос проводился с 9 по 17 октября. В нём приняли участие 2008 жителей Франции в возрасте старше 18 лет.

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#эммануэль макрон
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#посольство
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Названо условие восстановления отношений России и Британии
Келин: отношения РФ и Британии восстановятся, если Лондон пересмотрит позицию
20 октября 2024, 11:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Восстановление отношений между Россией и Великобританией будет возможно только после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции. Об этом заявил посол Москвы в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си.
Он выразил убеждённость в том, что настанет момент, когда отношения между странами, насчитывающие уже 450 лет, войдут в позитивное русло. Однако для этого требуется, чтобы Лондон, занявший неправильную позицию, осознал и признал это. После признания проигрыша и принятия неверных решений придёт время, когда стороны проведут «хорошие обсуждения».

Келин подчеркнул, что не Москва начала разрушать отношения и разрывать связи, а Лондон, поэтому от него и должна исходить инициатива для исправления этого положения.

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#отношения
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#политика
#посол
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Пушков: При ответе на вопрос о «китайской угрозе» Столтенберг выглядел глупо
20 октября 2024, 11:34

Йенс Столтенберг (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Попытки НАТО обосновать свои громкие заявления относительно военной угрозы со стороны Китая выглядят просто глупо. Об этом лучше всего свидетельствует ступор бывшего главы альянса Йенса Столтенберга, в который его ввёл неудобный вопрос журналиста.
Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так сенатор в своём телеграм-канале прокомментировал интервью бывшего главы военного блока, которое тот давал ведущему норвежского телеканала NRK Яме Воласмалу. Это было ещё в тот период, когда Столтенберг был генсеком НАТО, но широкий резонанс оно получило только сейчас.

Пушков обратил внимание на то, что тогда ещё глава альянса не смог ответить на простой вопрос: почему на Западе считают Китай угрозой, если эта страна за последние 40 лет не предприняла ни одной военной интервенции или какой-либо агрессии. Столтенберг ощутимо замялся, ничего внятного не сказал и выглядел довольно глупо, отметил сенатор.

По мнению политика, западным странам крайне невыгодна ситуация, когда международное положение оценивается на основании реальных фактов. Именно поэтому они так настойчиво пытаются установить контроль над информационным полем, заключил Пушков.

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#китай
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#интервью
#нато
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В Молдавии начались выборы президента вместе с референдумом о вступлении в ЕС
20 октября 2024, 10:33

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В Молдавии стартовали президентские выборы. Они проходят одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз, пишет агентство Reuters.
За пост главы государства борются 11 кандидатов. По опросам населения, наибольшие шансы на победу имеет действующий прозападный лидер Майя Санду. Однако, если она не преодолеет порог в 50%, 3 ноября пройдёт второй тур голосования. Если это произойдёт, Санду, вероятнее всего, придётся столкнуться с экс-генпрокурором Александром Стояногло, который поддерживается пророссийской партией социалистов.

Ранее директор компании Intellect Group Ян Лисневский сообщал, что вступление Молдавии в Евросоюз поддерживают меньше половины жителей страны.

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#референдум
#евросоюз
#политика
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МИД РФ сделал заявление по поводу отказа Украины от транзита российского газа
20 октября 2024, 09:12

Фото: istockphoto/MikeMareen

Европейские потребители российского газа поставлены в известность относительно ситуации, сложившейся из-за отказа Киева от продления договора о транзите голубого топлива. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
В разговоре с РИА Новости он подтвердил, что пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце декабря нынешнего года. Киевские власти неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать, хотя не исключили вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа, добавил дипломат.

Полищук подчеркнул, что российские компании остаются надёжными и ответственными поставщиками и всегда неукоснительно выполняют взятые на себя контрактные обязательства. По его словам, в настоящее время прорабатываются альтернативные варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся непростых условиях.

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