Полиция Молдавии фиксирует многочисленные нарушения на выборах президента

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Полиция Молдавии зафиксировала 19 случаев нарушений на избирательных участках во время проведения президентских выборов. В своём Telegram-канале правоохранители представили таблицу с перечнем нарушений.
В воскресенье в Молдавии проходят выборы президента, по итогам которых выберут главу государства на ближайшие четыре года. Одновременно с этим проводится референдум, в рамках которого граждане должны согласиться или отказаться от внесения изменений в Конституцию с целью вступления страны в Евросоюз. Чтобы оба голосования признали состоявшимися, явка должна привысить 33,3%. Избирательные участки будут работать до 21:00.
Из таблицы, предоставленой полицией, следует, что были зафиксированы по четыре случая фотографирования бюллетеня и электоральной агитации, два инцидента с порчей бюллетеня, а также по одному случаю коррупции избирателей, одновременного присутствия нескольких людей в кабинах для голосования, несанкционированной предвыборной демонстрации. Также полиция зарегистировала пять случаев, связанных с хулиганством, конфликтами и присутствием в состоянии алкогольного опьянения.
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Анастасия Чинкова