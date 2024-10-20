Выборы в Молдавии по уровню явки можно считать состоявшимися

Фото: istock/punkty
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что явка на президентских выборах уже превысила 33,3%. По данным на 14:33, более 952 тысяч человек уже проголосовали, что составляет 33,3% от общего числа избирателей. Это означает, что выборы можно считать состоявшимися.
Сегодня, 20 октября в Молдавии одновременно с президентскими выборами проводится референдум, где граждане должны решить, поддерживают ли они изменения в Конституции для вступления в Евросоюз. Чтобы оба мероприятия были признаны действительными, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00.
Ранее полиция зафиксировала 19 нарушений на избирательных участках во время выборов. В Telegram-канале правоохранителей опубликовали таблицу с перечнем этих нарушений.
Читайте также:
Полиция Молдавии фиксирует многочисленные нарушения на выборах президента
Санду прокомментировала своё голосование на выборах в Молдавии
В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС
Лия Мурадьян