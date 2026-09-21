Кадыров уверенно лидирует на выборах главы Чечни
Действующий руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выдвинутый партией «Единая Россия», уверенно лидирует на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные местного ЦИК.
После обработки 2,40% протоколов за Кадырова проголосовали 97,35% избирателей. На втором месте председатель Общественной палаты Чеченской Республики и кандидат от партии «Справедливая Россия» Исмаил Денильханов с результатом составляет 1,53%. Третью позицию занимает депутат парламента Чеченской Республики, выдвинутый КПРФ, Халид Накаев — за него отдали голоса 0,98% участников.
Ранее начался подсчёт голосов на выборах в Госдуму. Согласно предварительным подсчётам, в лидерах с внушительным отрывом находится партия «Единая Россия».
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