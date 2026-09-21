Достижения.рф

Кадыров уверенно лидирует на выборах главы Чечни

Кадыров набрал 97% голосов на выборах главы Чечни
Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Действующий руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, выдвинутый партией «Единая Россия», уверенно лидирует на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные местного ЦИК.



После обработки 2,40% протоколов за Кадырова проголосовали 97,35% избирателей. На втором месте председатель Общественной палаты Чеченской Республики и кандидат от партии «Справедливая Россия» Исмаил Денильханов с результатом составляет 1,53%. Третью позицию занимает депутат парламента Чеченской Республики, выдвинутый КПРФ, Халид Накаев — за него отдали голоса 0,98% участников.

Ранее начался подсчёт голосов на выборах в Госдуму. Согласно предварительным подсчётам, в лидерах с внушительным отрывом находится партия «Единая Россия».

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0