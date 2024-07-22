Избирком США получил уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о том, что Камала Харрис выдвинута кандидатом в президенты, сообщается на сайте избирательной комиссии США.
В документе говорится, что Харрис теперь кандидат не в вице-президенты, а в президенты. Она будет вести кампанию «только для стремления к этой должности».
В воскресенье, 21 марта, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
Читайте также:
В Кремле прокомментировали решение Байдена покинуть предвыборную гонку
Володин высказался о решении Байдена покинуть предвыборную гонку
В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США
Александр Климов