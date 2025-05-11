Израиль призвал эвакуировать людей из трех портов в Йемене

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Израильская армия (ЦАХАЛ) призвала эвакуировать людей из трех йеменских портов перед возможным ударом по хуситам. Соответствующее заявление военные распространили на арабском языке. Обычно так предупреждают перед бомбардировкой.
«…Мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления», — сказано в заявлении.
ЦАХАЛ уточнила, что хуситы используют порты, чтобы осуществлять террористическую деятельность. Названы порты Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса.
Несколько дней назад сообщалось, что хуситы хотят устроить полную воздушную блокаду Израиля.
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