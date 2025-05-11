Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве

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Президент России Владимир Путин объявил, что главным гостем Парада Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры с китайским лидером оказались плодотворными, и Путин подтвердил свой визит в Китай в сентябре. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает «Лента.ру».
Встреча лидеров прошла в конструктивной атмосфере, что подтверждает значимость их диалога. Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву в среду. На следующий день между китайским главой и президентом РФ Владимиром Путиным прошли переговоры на высшем уровне.
Владимир Путин также выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.
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Владимир Путин также выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.
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Мария Моисеева