Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин объявил, что главным гостем Парада Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры с китайским лидером оказались плодотворными, и Путин подтвердил свой визит в Китай в сентябре. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает «Лента.ру».