Израиль ударил по Минобороны Сирии в прямом эфире местного ТВ
Израиль ударил по сирийскому Минобороны в прямом эфире местного телевидения. Экстренные службы республики сейчас уточняют наличие жертв и количество пострадавших.
В конце июня замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков заявлял «Российской газете», что Сирия становится одним из самых значительных источников «кадров» для пополнения международных террористических организаций. По его словам, получивших боевой опыт террористов пытаются перебросить в РФ под видом беженцев, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Коков отмечал, что приход радикалов к власти в Афганистане и Сирии становится серьезной угрозой российской безопасности и безопасности ее союзников.
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